El bombazo que desliza Claudio Borghi: ¿Claudio Bravo vuelve a Colo Colo?

Colo Colo arma su plantel para la temporada 2021, y uno de los puestos clave, el de arquero, está cubierto por Brayan Cortés, Omar Carabalí y Julio Fierro, quienes serán las alternativas del entrenador Gustavo Quinteros.

Por ahora, en el Monumental no están buscando un nuevo meta, y de esto habló el ex adiestrador del Cacique y la selección chilena Claudio Borghi, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, analizó la situación, conversando con el ex meta Luis Marín.

"Hace muchos años el Rambo (Marcelo Ramírez) me dijo que se necesitan dos arqueros peleando el puesto de las mismas condiciones ¿Son Carabalí y Cortés parecidos en rendimiento y posibilidades de jugar?", planteó en primera instancia el Bichi.

Luego, Marín le dijo que "tienes que tener dos arqueros de alto nivel. Brayan está jugando a gran nivel, pero necesita una presión importante a la hora de competir. Si Colo Colo apostó por la juventud debió traer un arquero como el Zanahoria Pérez como lo hizo Católica. Carabalí no terminó jugando en San Luis. Si hay rotación no le juega muy a favor, yo me inclino incluso más por la proyección de Julio (Fierro)".

Bravo y Borghi compartieron también en la Roja - AgenciaUno

Eso no quedó ahí, porque Borghi, en un tono picarón contó que "me llegó un mensaje respondiendo por esta falta de arqueros de Colo Colo y me dice ¿Y si llega alguien en junio?".

En este momento saltó de inmediato el nombre de Claudio Bravo, quien perdió la titularidad en Real Betis a manos de Joel Robles, quien recibió el respaldo de Manuel Pellegrini tras las lesiones del golero chileno.

Cuando le mencionaron el nombre del nacido en Viluco, el Bichi Borghi sólo atinó a reír, esbozando que es una opción para Colo Colo a mitad de la temporada 2021.

Claudio Bravo es hinha del Cacique, y en su momento más difícil, cuando estuvo a punto de bajar a la B, mandó un fuerte mensaje desde España. ¿Será el momento de volver?