En la antesala del partido entre Real Betis y Manchester United, en que el equipo andaluz necesita al menos un triunfo por tres goles de ventaja para seguir con vida en la Europa League, el entrenador chileno Manuel Pellegrini no sólo hizo noticia por su discurso optimista frente a una tarea titánica.

"Lo primero y lo más importante es creer, intentarlo desde el primer minuto hasta el final y pensar que se puede revertir", explicó el Ingeniero en la antesala del encuentro programado para las 14:45 horas de este jueves y que entrega un boleto a cuartos de final del torneo continental.

Pero el mensaje del director técnico no fue lo único que se viralizó. Además, las redes sociales hicieron hincapié en el peinado que estrenó Pellegrini, con una vistosa chasquilla que recordó los mejores años de The Beatles, The Rolling Stones o más recientemente Oasis, y que marca una diferencia con el look de los últimos meses.

"¿Quién le ha hecho el flequillo a Pellegrini?", se preguntaba El Paquito a primera hora en Twitter, mientras Manu del Río propuso "una vaquita y le cambiamos de peluquero a Pellegrini". Le pusieron el Quinto Beatle, lo compararon con el humorista Carlos Balá y hasta con Evelyn Matthei.

Pero más allá de lo cosmético, el Ingeniero cumplió su objetivo. Empoderar a la afición bética y motivar a los más fanáticos para que sean el aliento extra ante un conjunto inglés que está muy por sobre la media de los participantes en la Europa League, como se encargó de calibrar el mismo Pellegrini.

"Si no se consigue no es un fracaso. Es un equipo de Champions con un presupuesto seis, siete u ocho veces más fuerte que el nuestro, que tiene jugadores de ochenta o cien millones que han comprado hace poco", sentenció el estratega nacional.