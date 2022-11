Hoy llega The Beatles: Concert for George: ¿A qué hora y en qué cines es la función?

Hace 21 años falleció el guitarrista y tercer compositor de la legendaria banda músical The Beatles, George Harrison. Músico multiinstrumentista, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, actor, filántropo, activista pacifista, ecologista, y cantante, eran todas las áreas donde se desenvolvía el artista británico. Es por eso que una de las cadenas de cine más importante del país , estrena este 29 de noviembre una pieza audiovisual que todo fan de George Harrison debe ver. A continuación te contamos de qué trata.

¿A qué hora y en qué cines se estrena The Beatles: Concert for George?

A las 19.00 horas se estrena en la cadena Cinemark, The Beatles: Concert for George en un lanzamiento en simultáneo con las salas de cine ubicado en Mall Alto Las Condes, Mallplaza Vespucio en La Florida, Mallplaza Oeste en Cerrillos, en Mall Portal Ñuñoa, Mall Marina en Viña del Mar y Mall Mirador Bío-Bío en Concepción.

¿De qué trata The Beatles: Concert for George?

Es un espectáculo que se rodó originalmente en el año 2002 en el Royal Albert Hall de Londres, un año después de la muerte de George Harrison y que contó con la presencia de Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty & The Heartbreakers, Ravi y Anoushka Shankar, Jools Holland, Jeff Lynne y miembros de Monty Python. El concierto de estrellas en honor al guitarrista estuvo bajo la dirección de David Leland.

La viuda del guitarrista de los Beatles, Olivia Harrison, su hijo Dhani Harrison y su gran amigo Eric Clapton, fueron los creadores de este increíble espectáculo que tuvo como finalidad recaudar fondos para la Fundación The Material World, que el fallecido beatle fundó en el año 1973 cuando publicó “Living In The Material World”.

¿Cómo consigo entradas para ver The Beatles: Concert for George?

El concierto se proyectará a nivel mundial, cuyos horarios y venta de entradas para las funciones en Cinemark están disponibles de manera presencial y online, específicamente en la página web de Cinemark, boleterías y cajeros de autoatención del cine.

Una proyección cinematográfica en honor al guitarrista que no te puedes perder. ¡No te quedes sin tu entrada!.