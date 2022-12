El mundo está en vilo por el delicado estado de salud de Pelé, quien está luchando por su vida en lo que podría ser la navidad más amarga de todas si es que la situación no mejora. Sus hijas lo acompañan, no dejan de estar a su lado, como ya listas y preparadas para lo que viene.

Edson Arantes do Nascimento es sinónimo de fútbol y así lo entendía un apasionado del deporte rey como lo era Eduardo Bonvallet, quien en vida siempre destacó las virtudes de O Rei y lo tenía como el mejor jugador en la historia del balompié.

Hay varios registros del Gurú alabando al astro brasileño, como lo hizo el 9 de julio de 2015, cuando en Radio La Clave lo ubicó en el primer lugar de su top 5 de mejores futbolistas en la historia, afirmando que “está en el sol. Hay que sacar a Pelé. Le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha y cabeceaba fenomenal, además de paseárselos como quería”.

“Era guapo. Es incomparable Pelé. Se lo puedes preguntar a estos jugadores, no a Messi ni Maradona. Con los jugadores de antes, es incomparable. Es un tesoro nacional en Brasil”, afirmó.

A la hora de armar su once histórico, la 10 estaba reservada para O Rei. “El mejor de todos no más. Pelé. Maradona no compadre, porque Maradona es un todillo de Pelé. Maradona sería banca de Pelé. Es el mejor de todos”, afirmó.

Sin embargo, el estilo del Gurú lo llevó a repasarlo en su momento, aunque claro, no por sus dotes futbolísticos, sino por algunos comentarios o premoniciones que estuvieron lejos de la realidad.

“Cuando quieras preguntarle a alguien sobre algo que no va a suceder, pregúntaselo a Pelé. Te dice ‘esta es la peor selección de Brasil que he visto en mi vida’ y pucha, esa selección sale campeona del mundo. Todos se alegran en Brasil cuando Pelé dice que la selección es mala, porque significa que van a ganar”, señaló en su momento.

Hay que mencionar que el Santos de Brasil ya montó un escenario en el Estadio Urbano Caldeira, donde O Rei dejó de ser persona para ser un mito, para un posible funeral para el brasileño. Las horas que vienen serán claves.