El mundo del fútbol está en vilo. Edson Arantes do Nascimento lucha por su vida al lado a su familia, que al parecer ya se está preparando para lo peor en vísperas de lo que podría ser la más amargas de la navidades, no solo para ellos, sino que también para todos los amantes del deporte rey.

Si hay un jugador que en vida tuvo una relación más que especial con Pelé, ese fue el argentino Diego Armando Maradona. El amor-odio entre ambos comenzó con algunas declaraciones algo desafortunadas, de las cuales casi no hubo vuelta atrás.

Pese a esto, la verdad es una sola. Maradona tenía a Pelé como ídolo y eso nunca cambió, mientras que el brasileño supo querer al argentino a pesar de una que otra frase disparatada. Al final, fue una lucha de egos en la cual no ganó nadie y que distanció innecesariamente a dos de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

DEL AMOR AL ODIO HAY UN SOLO PASO

La relación entre ambos comenzó con cariño y un respeto, sobre todo de Maradona a Pelé, ya que el argentino tenía al brasileño como un verdadero ídolo. El primer encuentro se dio en 1979, cuando el 10 trasandino fue a Río de Janeiro para conocer a O Rei, en lo que una cita que, literalmente, hizo que a Diego le temblaran las piernas.

Ya en España 1982 de ese cariño quedaba muy poco, sobre todo tras el discreto torneo que hizo el argentino y las críticas que recibió de Pelé. “Pelé habla demasiado, tendría que cerrar la boca. Pelé era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza”, afirmó Maradona.

Pelé en la previa de México 1986 escribió en el diario local Excelsior que “a pesar de todo el brillo que muestra, aún debe mostrar que es el número uno. El primer Mundial de Maradona, en España 1982, fue un desastre personal para un joven inmaduro”.

Sin embargo, el primer round en serio se dio cuando Pelé se ofreció para volver a jugar, con 45 años, en el seleccionado brasileño, algo que Maradona se tomó se muy mal gusto, al punto de mandar al brasileño al psiquiátrico.

“Algunos compartieron mi iniciativa y otros no pero guardaron un respetuoso silencio, a diferencia de Maradona. Me pareció de mal gusto y una falta de respeto que declarara que yo necesitaba asistencia psiquiátrica. Decidí no responderle, pues lo que expresó es cosa de niños y este no es un Mundial juvenil”, afirmó el propio Pelé al respecto.

MARADONA Y LA SEXUALIDAD DE O REI

Lamentablemente la relación no mejoraría con el correr de los años y hasta se distanció un poco más, sobre todo tras los famosos dichos de Diego Maradona en torno a la sexualidad del brasileño. “Pelé es homosexual”, dijo el argentino en 1987.

Ya con el 10 argentino retirado, este tipo de declaraciones fueron casi pan de cada día. “-Pelé debutó con un pibe”, “cuando Pelé reconozca que debutó con un jovencito, yo saldré a decir si sigo o no consumiendo droga” y “¿Pelé se sigue cogiendo pibes?” fueron algunas de sus frases más celebres al respecto.

“Con Pelé no podríamos haber jugado juntos porque no me hubiera gustado tener a un mal compañero. Somos el agua y el aceite. Cuando de un jugador se dice que se entrega a los dirigentes, ya no me gusta. Y la carrera de él fue así”, señaló también en su momento Maradona.

UN AMOR LIBERADO

Cuando Diego Maradona coqueteó con la muerte en mayo de 2004 tal vez algo cambió al recuperarse. Tango fue así, que el argentino invitó a Pelé nada más ni nada menos que su programa “La Noche del 10”, donde dos de los futbolistas más grandes de la historia compartieron un momento más que grato.

Sin embargo, la producción no fue nada fácil. El brasileño sentía que se iba a exponer siendo “visitante” en una tierra hostil, donde Maradona sería amo y señor. Es más, solo aceptó cuando escuchó de la propia voz del argentino sus deseos de tenerlo el show.

“Hola, Negro querido, ¿cómo estás? ¿Vas a venir? ¡Te quiero ver!”, preguntó Maradona. Y Pelé aceptó ir al programa.

“En Brasil me preguntaban si iba a venir a tu programa, y yo les respondía ‘por qué no’. Tenemos que dar el ejemplo de estar juntos, de corazón lo digo”, afirmó O Rei, en lo que fue una noche donde cada elogio era recibido con una pared perfecta. Fue amor y respeto puro entre dos grandes del fútbol.

EL ADIÓS DE UN AMIGO

EL 25 de noviembre de 2020 lloramos todos. Diego Armando Maradona se fue con apenas 60 años, en lo fue otro golpe durísimo de un año que todos quisiéramos olvidar. Pelé fue uno de los tantos que lamentó esta partida y hasta afirmó que “perdió un amigo”.

“Que noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún hay mucho por decir, pero por ahora, que Dios de fuerza a los familiares. Un día espero que podamos jugar al fútbol juntos en el cielo ”, escribió el brasileño en sus redes sociales.

Hoy Pelé lucha por su vida y es más que seguro que desde el cielo Maradona mira con atención. Acá se sufre y se preparan para lo peor, pero no deja de ser mágico pensar que allá arriba el argentino esté esperándolo con un balón para tener ese partido.