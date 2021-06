Paulo Díaz se somete a exámenes claves para ver si superó la miocarditis: River Plate espera llevarlo a pretemporada en Orlando

El contagio de coronavirus que sufrió Paulo Díaz, el defensa de River Plate, le trajo muchas complicaciones. Esto debido a que lamentablemente sufrió una miocarditis (inflamación del corazón), la que a pesar de ser muy leve le impidió estar con Chile en eliminatorias y Copa América, además de haber tenido que guardar reposo en las últimas semanas.

Eso lo hizo en nuestro país, donde logró descansar en familia junto a su pareja y su hijo. Esta semana eso sí debió retornar a Buenos Aires, donde debe realizarse chequeos médicos para ver cómo ha evolucionado ese problema que sufrió a causa del virus.

Por lo mismo, no estuvo presente este miércoles en la jornada inicial de trabajos de River, que empezó a realizar la pretemporada. Las órdenes médicas son claras y mientras no haya una total recuperación, no pueden exponer al jugador a un problema mayor.

Los millonarios viajarán a Orlando, Estados Unidos, este viernes para continuar con la parte más pesada de la pretemporada, de cara al segundo semestre del año. Destino que aún es una incógnita para el chileno, a pesar de que en el club son optimistas de que podrá subirse al avión.

Díaz ha sido titular en River de la mano del Muñeco Gallardo.

Díaz junto al portero Bologna fueron los futbolistas de River que presentaron secuelas luego de enfermarse. Eso sí, es el ex Palestino el único que aún no logra el alta por parte de los doctores. A un mes del contagio masivo, aún debe sanar por completo.

River tiene como gran desafío el próximo mes los octavos de final de Copa Libertadores, donde chocarán frente a Argentinos Juniors. En caso de avanzar, podrían chocar en cuartos con Boca Juniors, que jugará ante Atlético Mineiro.