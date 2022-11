Paulo Díaz: "Me siento referente de la selección, me toca guiar a las nuevas generaciones"

Este miércoles River Plate derrotó por 4-3 a Colo Colo en un amistoso internacional jugado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En el equipo argentino estuvo presente el defensa de la selección chilena, Paulo Díaz, quien se refirió a los nuevos desafíos del equipo que dirige Eduardo Berizzo.

"Tengo grandes expectativas de estos amistosos que vienen y con las ganas de hacerlo lo mejor posible siempre por la selección", dijo el ex Palestino.

La Roja se enfrentará a la Polonia de Robert Lewandowski este miércoles 16 de noviembre a las 14:00 horas de Chile en el Narodowy Stadion de Varsovia.

Luego, viajará a Bratislava para visitar al equipo nacional de Eslovaquia en el estadio Tehelné pote el día domingo 20 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, el mismo día de la inauguración del Mundial de Qatar.

Paulo Díaz no esconde que será uno de los líderes de la selección chilena: "La verdad es que me siento uno de los referentes de la selección. Esto es durante los años, he agarrado experiencia y siempre he estado en las nóminas".

"Hoy en día me toca asumir ese rol con los más grandes y guiar a los que vienen de nuevas generaciones para que estén a la altura de todos", añadió.

"Debemos trabajar de la mejor manera para que no solo nos mostremos los más grandes sino también los que vienen de atrás y ofrecerle lo mejor a la selección", finalizó.