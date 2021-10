El ex Barcelona Patrick Kluivert ha sido muy duro con su compatriota Ronald Koeman porque entiende que las declaraciones del entrenador bajan la moral de sus jugadores al decir que no tiene plantilla para pelear el título.

El mundo Barcelona no está tranquilo desde que Lionel Messi no renovó su contrato con el cuadro azulgrana. Luego de esto vino una verdadera debacle deportiva con un equipo que en Champions League ha sido una sombra ante el Bayern Munich y el Benfica.

El DT Ronald Koeman tiene sus días contados en el banquillo culé y las críticas sobre él son varias, pero hay una muy particular, la de su compatriota y ex Barça Patrick Kluivert, el que no está de acuerdo con las declaraciones del estratega.

"Decir constantemente que el conjunto azulgrana no tiene equipo para aspirar a ganar títulos devalúa a los jugadores", afirmó el ex delantero en conversación con Onda Cero.

Kluivert es repetitivo y asegura que "son palabras bastante fuertes. Si el entrenador dice esto, devalúa a los jugadores. Seguro que tiene sus argumentos, pero no sé, la situación es difícil".

En todo caso el otrora seleccionado neerlandés no apoya la destitución de Koeman pese a los malos resultados y sus pésimas declaraciones.

"Solo se puede arreglar con resultados positivos. "Espero que las cosas empiecen a cambiar a partir del encuentro frente al Atlético", asegura.

Patrick Kluivert también cuenta que "no he hablado con Koeman pero la destitución es lo más fácil. Hay que dejarle trabajar. Hay que darle tiempo para manejar el equipo tras tanto cambio".