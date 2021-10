Ronald Koeman está viviendo sus últimos días al mando del Barcelona. El técnico neerlandés no lo ha pasado bien desde que llegó al club y en las últimas jornadas el equipo se ha visto complicado tanto en el plano local como en el internacional.

Mientras en La Liga de España están en el sexto lugar con 12 puntos, en la Champions League han sido un total fracaso, sumando dos derrotas, sin puntos y como los colistas del Grupo E. El miércoles recién pasado, cayeron por 3-0 ante el Benfica, un resultado que terminó por sepultar la continuidad del DT.

Según han informado en dicho país, la directiva del club ya está pensando en nombres para definir a su reemplazante. Y con el parón por la fecha FIFA de octubre, tendrán el tiempo perfecto para romper relaciones y buscar a un nuevo cantidato que asuma la banca culé.

Pero mientras eso ocurre, Koeman sigue al mando del club y este viernes golpeó la mesa. En conferencia de prensa antes del choque con el Atlético de Madrid de mañana sábado, el neerlandés salió al paso de las críticas y aseguró que nadie le ha dicho que se va.

"Me he enterado de que el presidente ha estado esta mañana aquí pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Tengo ojos, tengo orejas. Ya sé que sé filtran muchas cosas, pero a mí una vez más no me han dicho nada", señaló evidentemente molesto.

De hecho, Koeman se enojó en pleno. "Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido, la gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Hemos hecho cosas importantes a pesar de asumir cambios importantes. Habrá gente que piensa que son faltas de respeto y piensan que el club tiene que dar tiempo a este equipo. Me gustaría explicar bien lo que pienso cuando llegue el día".

El aún técnico del Barcelona de hecho pidió entender que su juego se ha basado en lo que tiene a disposición. "Para mí no es cuestión de un sistema, se juega según los jugadores que tienes. Si no tienes extremos, hay que buscar laterales. El trabajo de un entrenador es poner los jugadores que tienes. Su tuviera la bolsa de dinero Messi seguiría aquí".

Finalmente se dio el tiempo de contestar cuáles fueron el mejor y peor momento que vivió en los blaugranas. "El mejor, ¿tengo que contestar? Parece que estoy fuera contestando esto. El mejor fue la firma como entrenador del Barça. El peor, la marcha de Lionel Messi", sentenció.

Por ahora, en el Barcelona se preparan para enfrentar el duelo de este sábado ante el Atlético de Madrid, programado para las 16:00 horas. Tras ello, el club entra en pausa por la fecha FIFA hasta el día 17 de octubre, donde chocarán con el Valencia y problablemente con un nuevo DT en su banquillo. ¿Quién es el indicado para asumir el desafío?