Agenda de partidos en vivo de hoy miércoles 2 de septiembre: Garin en el US Open, juega el Betis de Bravo y Pellegrini y siguen los Playoffs de la NBA

Mitad de semana y la agenda de RedGol tiene un día impresionante lleno de eventos deportivos para todos los gustos, mezclando futbol, tenis, NBA y la importante participación de chilenos en el deporte internacional y que de seguro darán que hablar este 2 de septiembre

Todo comenzará con Cristian Garin, quien jugará la segunda ronda del US Open luego de clasificar tras un extenuante partido en el debut. Este miércoles disputará contra Mijaíl Kukushkin (90°) el paso a la tercera ronda del Grand Slam en Nueva York.

Casi a la misma hora otros dos chilenos serán protagonistas cuando el Real Betis juegue contra Alméria en un duelo amistoso. Manuel Pellegrini sigue preparando el equipo para el debut de los verdes en la Liga Española. En el caso de Claudio Bravo, incluso podría ver minutos si el Ingeniero lo decide.

La cartelera de esta jornada también tendrá varios encuentros del US Open televisados u online, destacando a Novak Djokovic entre los jugadores que verán acción. Aunque los fans del básquetbol también tendrán lo suyo con dos encuentros de los Playoffs de la NBA, que está en su fase de semifinales de Conferencias.

Futbol Internacional



Hora (Chile) Partido Transmisión Miércoles 2 de septiembre - 13:30 hrs Real Betis vs Almería Fox Sports 2 - Fox Play y ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 19:00 hrs Atlanta United vs Inter Miami ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 22:30 hrs Portland Timbers vs LA Galaxy Fox Sports 1 - ESPN Play

Playoffs NBA



Hora (Chile) Partido Dónde ver Miércoles 2 de septiembre - 18:30 hrs Heat vs Bucks ESPN 3 - ESPN Play NBA Pass Miércoles 2 de septiembre - 21:00 hrs Thunder vs Rockets ESPN 3 - ESPN Play, NBA Pass

US Open - Segunda Ronda



Hora (Chile) Partido Transmisión Miércoles 2 de septiembre - 11:00 hrs Kerber vs Friedsam ESPN - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 12:00 hrs Kozlova vs Kvitova ESPN 3 - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 12:30 hrs aprox. Kukushkin vs Garin ESPN 3 - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 13:30 hrs Djokovic vs Edmund ESPN - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre- 14:00 hrs Norrie vs Coria ESPN 3 - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 14:30 hrs Londero vs Coric ESPN - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 17:00 hrs Shapovalov vs SoonWoo ESPN - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 19:00 hrs Osaka vs Giorgi ESPN - ESPN Play Miércoles 2 de septiembre - 20:30 hrs Tsitsipas vs Cressy ESPN - ESPN Play

El Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá su primer partido televisado en un amistoso en España. Claudio Bravo podríaver minutos por primera vez. (Foto: Getty)

Brasileirao



Hora (Chile) Partido Transmisión Miércoles 2 de septiembre - 18:15 hrs Goiás vs Corinthians Fanatiz Miércoles 2 de septiembre - 20:30 hrs Palmeiras vs Internacional Globo Internacional - Fanatiz

¡Este miércoles arranca la segunda ronda del #USOPENxESPN y estos son los partidos que podrás disfrutar a través de las distintas plataformas de ESPN! ��✨����#USOpen pic.twitter.com/a6neFu781P — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 2, 2020

