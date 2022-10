El ex volante de la Unión Española, que hoy milita en el Always Ready de Bolivia, fue capturado en el aeropuerto de La Paz por una deuda de 12 mil dólares que reclama su ex pareja por la pensión alimenticia de los hijos que tuvo con el paceño de 31 años, quien llegó a un acuerdo legal para abonar lo exigido.

Alejandro Chumacero volvió al fútbol de Bolivia después de un paso de una temporada por la Unión Española, donde tuvo muchas lesiones y dejó un recordable gol a Colo Colo en el estadio Monumental cerca del desenlace del Campeonato Nacional 2021 que ganó la Universidad Católica con una arremetida espectacular.

El volante paceño de 31 años se fue de los hispanos al Always Ready, donde ha tenido mucha más acción, aunque no es un indiscutido: es el 11° jugador que más minutos suma en un equipo que cuenta con el ex delantero de Universidad de Chile Marcos Riquelme y el ex zaguero central de Colo Colo Nelson Cabrera. Pero por estas horas Chumastaiger no hace noticia por razones futbolísticas.

Este jueves 6 de octubre, cuando el plantel dirigido por Julio César Baldivieso regresó a La Paz desde Tarija tras vencer al Real Tomayapo, Chumacero fue detenido por la policía en el Aeropuerto El Alto, el de la capital boliviana. La razón de la captura del mediocampista fue un reclamo por pensión alimenticia interpuesto por su pareja, que exige el pago de unos 12 mil dólares por ese concepto.

Según expresó la mujer, Joyce Roca, al canal de televisión Uno, "son bastantes años, intenté por todos los medios tranquilos que fueran necesarios" en alusión al monto impago por Chumacero, quien de todas maneras alcanzó un acuerdo legal para abonar el monto adeudado y así podrá ver acción por su equipo en un partido importante contra un club donde fue figura: este sábado 8 de octubre, a contar de las 16 horas según el horario de Chile continental, Always Ready recibirá a The Strongest, el líder del torneo con 46 puntos, contra los 45 que tiene el elenco del rubio acusado de papito corazón.