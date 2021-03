Alejandro Chumacero no se hace problemas por su apodo: "En Unión Española ya me dicen Chumasteiger"

Unión Española se reforzó con todo para ser protagonista en Copa Libertadores, pero terminó siendo humillado y eliminado por Independiente del Valle. Ahora, el equipo hispano pone todas sus fichas en el Campeonato Nacional, donde quieren levantar el título.

Una de las grandes incorporaciones que sumó el plantel rojo esta temporada fue Alejandro Chumacero. El volante boliviano llegó para potenciar al equipo de Jorge Pellicer, donde ya aporta con fútbol y risas.

Y es que el propio jugador reveló que ya fue bautizado por sus compañeros como se le conoce en gran parte del continente: Chumasteiger. En conversación con El Deportivo de La Tercera, el altiplánico reveló que no tiene problemas con su apodo y hasta le gusta.

Alejandro Chumacero recibe el apodo de "Chumasteiger" por Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania. Foto: Getty Images

"Me bromean con eso. Yo soy carismático. Me adapto bien a lo que venga. Me llamen como me llamen no hay problema. Yo juego con ellos, en Unión ya me dicen Chumasteiger, pero sirve para unirse al grupo. El Mono Sánchez, Benja, Palacios que jugué en Puebla con él, con todos ya me llevó bien. Ya me voy conociendo con todos", aseguró.

El Chumasteiger nace años atrás por su similitud física con el alemán Bastian Schweinsteiger, popularmente conocido en nuestro país gracias a la pronunciación de Fernando Solabarrieta. "Somos parecidos, somos parecidos. Ese apodo me lo puso un diario de Perú, me sigue en todos lados".

Finalmente y volviendo a la cancha, Chumacero aseguró que van a pelear el título. "Es motivante. Existe la presión, pero esa presión hay que utilizarla para hacer cosas buenas. Y es motivante porque uno está en un club grande de Santiago. Vamos a pelear, hay que pelear. Tenemos que seguir trabajando para tener un buen año".

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.