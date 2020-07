Padre de Miguel Almirón acusa a Messi: “Quiso cambiar camiseta, pero Leo no quiso”

Rubén, padre del seleccionado paraguayo Miguel Almirón, reveló que su hijo intentó intercambiar camiseta con Lionel Messi, cuando se enfrentaron en la primera ronda de la Copa América Brasil 2019, pero que el astro argentino se la negó.

Por lo mismo, en conversación con 970 AM reveló la situación y cómo quedó su hijo ante esta situación: “Miguel no es de cambiar mucho las camisetas, una vez quiso cambiar con Messi, pero no se la quiso dar parece”, acusó.

Además, el mediocampista que ahora brilla en Newcastle podría volver a verse las caras con el astro de Barcelona, pues algunos rumores de mercado lo vinculan con el Atlético de Madrid.

Miguel Almirón es uno de las buenos proyectos que tiene el fútbol paraguayo. (FOTO: Getty Images)

“No hay nada del Atlético de Madrid, nadie lo contactó. Hasta ahora no terminamos de asimilar todo lo que genera mi hijo, nos da una satisfacción inmensa, un gran orgullo. Su madurez es gigantesca”, mencionó Rubén.