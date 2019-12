Pablo Guede asoma como opción para la banca de Independiente y ya conversó con la directiva del Rojo

Pablo Guede podría volver a Argentina. Fernando Berón tiene un pie fuera de Independiente como DT interino y el ex entrenador de Palestino y Colo Colo es uno de los que aparece en la órbita del Rojo.

“Después del partido entre Independiente y Newell’s, Fernando Berón confirmará si continúa o no en el club. El vicepresidente de la institución, Pablo Moyano, ya le ofreció el cargo hace dos semanas, en Mar del Plata, antes del partido en el que el Rojo igualó sin goles con Aldosivi”, sostuvo Olé.

Agregaron que “el entrenador nunca dio una respuesta concreta. Los dirigentes advierten que tiene dudas y ya no están tan convencidos de que siga. Quienes conducen el club consideran que no manejó de la mejor manera la crisis del sábado pasado, cuando el plantel suspendió el entrenamiento debido a un atraso en el pago de los sueldos. Y todo parece indicar que Berón no va a agarrar el cargo”.

Así las cosas, la directiva de Independiente ya se reunió con Hernán Crespo y conversó con Guede, que actualmente dirige en el Monarcas Morelia de México.

“Los sondeos continuaron y la dirigencia conversó con Pablo Guede. La charla se dio en la noche del jueves y ambas partes se manejaron con mucha cautela para evitar que trascienda, pero igual salió a la luz. Guede sólo dirigió a un equipo grande en la Argentina: San Lorenzo. Y si bien llegó a la final del torneo de Transición de 2016, nunca logró ganarse el afecto de los hinchas”, explicó el medio trasandino.

Pero no son las únicas alternativa, pues Lucas Pusineri es otra opción. Por su parte, José Néstor Pekerman es un antiguo anhelo del Rojo, pero la situación financiera hacen casi imposible su contratación.