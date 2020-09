Pablo Galdames aclara los rumores: "Colo Colo, Católica y la U me vienen a buscar en todos los mercados"

El fútbol está volviendo de a poco en Sudamérica. En Chile ya volvió a rodar la pelota, pero hay países donde aún se ve lejano el retorno a la actividad, uno de ellos es Argentina, donde milita el volante nacional Pablo Galdames.

El mediocampista formado en Unión Española es jugador de Vélez Sarsfield, donde recaló en 2018 y en la última temporada sumó más protagonismo, llegando a los 830 minutos en 14 partidos con la camiseta del Fortín.

El hijo mayor del ex seleccionado nacional Pablo Galdames atendió a RedGol desde Buenos Aires, donde se dio el tiempo de analizar su presente y reconocer algo de lo que siempre se habla en los medios de comunicación: la opción de llegar a un equipo grande en Chile.

"Tuve la posibilidad de Colo Colo y Católica, y lo decidí yo, junto a mi familia, que no sé si hubiese sido un retroceso porque quizá hubiera conseguido jugar muchos minutos, pero lo que me estaba dando el fútbol argentino creo que no me lo iba a dar el fútbol chileno, que es la competencia día a día, como se vive el fútbol acá, la competencia diaria que hay en el plantel, como lo es estar peleando un puesto con Fernando Gago o Nicolás Domínguez, que se fue, y eso me ha hecho crecer muchísimo", analizó el número 27 de Vélez.

"No me apuré en tomar la decisión de volver porque sentía que en Vélez estaba de menos a más, cada vez me siento mejor, cada vez me siento más importante dentro del plantel y obviamente para lo que yo espero que sea mi carrera, para lo que yo sueño, quizá hubiese sido un paso hacia atrás volver al fútbol chileno", agregó en diálogo con La Redgoleta.

¿La U tiene ventaja por el pasado de su padre?



Pablo Galdames Millán aclaró que no sólo en el Monumental y San Carlos de Apoquindo preguntaron por sus servicios, ya que también se le acercó Universidad de Chile para intentar ficharlo, aunque su idea es crecer primero en Argentina, para luego tener alguna chance de irse a Europa.

Pablo Galdames marcando a Lisandro López de Racing - Getty

"Para ser sincero, no es por alardear y ser egocéntrico, pero he tenido la suerte y la fortuna de que los tres equipo denominados grandes en Chile me han querido en varios momentos de mi carrera, por equis motivo no se han dado esas llegadas, pero obviamente que me genera algo lindo, porque significa que uno hace las cosas bien y está yendo por el camino correcto, porque no debe ser casualidad que en un mercado te quiera Colo Colo y Católica, y en otro te quiera la U. Lo tomo de buena manera, eso me motiva a seguir creciendo y creo que en algún momento se va a dar, no sé cuando y no sé cómo", contó.

Su padre jugó en la U, donde fue campeón y se identificó, aunque aclara que ese no es un factor a la hora de decidir por un equipo chileno cuando le toque regresar a jugar en el Campeonato Nacional.

"Para ser sincero, no es por alardear y ser egocéntrico, pero he tenido la suerte y la fortuna de que los tres equipo denominados grandes en Chile me han querido en varios momentos de mi carrera"

"Yo prefiero Unión Española siempre, pero donde vaya depende mucho del proyecto deportivo que haya detrás, el técnico de turno de ese momento, hay muchos factores que influyen en la decisión de un jugador por elegir a un equipo, no me rijo porque mi papá haya jugado en la U, eso en ningún momento va a tener algún peso en la decisión, tampoco que mi representante (Leonardo Rodríguez), sea un jugador reconocido en la U", insistió.