Óscar ofrece disculpas por no poder concretar su fichaje en el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar: "Les deseo mucha suerte al club y a los amigos que tengo ahí"

El talentoso volante del Shanghai Port de China finalmente no se sumará al Flamengo a raíz de inconvenientes en la negociación. A través de su cuenta de Twitter, el ex Chelsea ofreció sus disculpas por no haber podido reforzar al Mengao.