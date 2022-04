Ancelotti reconoce: "Aún no me siento campeón, pero estamos muy cerca de ganar la Liga"

Este miércoles a las 15:30 horas de Chile el Real Madrid enfrentará al Osasuna en el estadio El Sadar de Pamplona por la fecha 33 de la Liga española.

Un triunfo podría dejar a los merengues a 18 puntos de su más inmediato perseguidor, el Barcelona, que tiene siete partidos aún po jugar.

El técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que su equipo está ad portas de conseguir un nuevo título, aunque llamó a sus jugadores a no relajarse.

"Estamos cerca de ganar la Liga, pero todavía tenemos partidos importantes que jugar. Vamos a intentar ganar a Osasuna para acercarnos más al título", señaló.

Dice que no se siente campeón: "Tengo demasiada experiencia como para tener estos sentimientos. Estamos cerca y lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir. Todavía no se ha acabado. Ese es el pensamiento de todos, el de considerar el partido del miércoles como una gran oportunidad para acercarnos".

Ancelotti informa que no le dará descanso a Karim Benzema: "Si un jugador está bien, no necesita descansar. No tiene sentido no meterlo, así que lo voy a meter".

Y prefiere no usar la calculadora: "Las cuentas que hacemos son simples. Tenemos que hacer tres puntos contra Osasuna y después tenemos que hacerlos contra Espanyol. No necesito ser matemático, me gusta más la historia. Vamos a intentar ganar el partido contra Osasuna".

Asimismo descartó al brasileño Casemiro para este partido: "Casemiro tuvo problemas en el entrenamiento del lunes. Son pequeños problemas que no le permitirán jugar, pero creo que él estará disponible para el encuentro con el City".

Finalmente, le preguntaron si era más difícil ganar una de las cinco grandes liga o la Champions League, a lo que respondió: "No sé qué es más difícil. Tendría que evaluar mi carrera. Ganar es complicado. He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes que te dan la oportunidad de ganar títulos. Hay entrenadores que también hace grandes trabajos como evitar un descenso, que puede ser como ganar un título".