Omar Merlo no pierde la esperanza: "Me hubiese gustado y me gustaría jugar en la selección chilena"

Omar Merlo, defensor argentino que se nacionalizó chileno después de cinco años jugando en suelo nacional, se mostró ilusionado por alguna vez vestir el color rojo de la selección chilena.

En conversación con Octava Pasión, el defensor fue consiso en su respuesta. "Me hubiese gustado y me gustaría jugar en la selección, y no utilizo cupo de extranjero. Además, no descarto seguir trabajando o vivir en Chile, más allá de que me tira mucho mi familia desde Argentina", expresó.

Omar Merlo es un referente e ídolo de Huachipato y al ser consultado por una posible vuelta, el defensor jugó a la incertidumbre. "Nunca se sabe, pero me gustaría. Veremos qué pasa. Más, con todo este virus. Esperemos que se solucione pronto", aclaró.

El zaguero también contó cómo pasa la cuarentena. "Es una situación complicada. Hay que ponerles mucha conciencia a los entrenamientos en casa. Lo hacemos entre todos, por una plataforma virtual. Estamos trabajando bien. En casa, no tengo mucho tiempo libre con 2 niños que no paran un segundo", detalló.

Para finalizar, Omar Merlo tiró la talla al ser consultado por gol de cabeza o penal, recordando que se lesionó de gravedad en plena celebración de Huachipato. "Cabezazo. No creo que vuelva a patear penales, no soy bueno", sentenció entre risas.