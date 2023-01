No rotundo: Prensa inglesa revela que Bielsa no está ni ahí con dirigir al Everton

El Everton de Inglaterra había dado un golpe en la meza luego de que se filtrara que tras el despido de Frank Lampard se encontraba buscando a Marcelo Bielsa para reemplazarlo como director técnico. Los tofees se encuentran en penúltima posición del torneo y buscan un DT de experiencia para sacarlos de la mala posición.

Sin embargo, la ilusión del equipo de Liverpool se esfumó rápido. Solo un día después, se informó que Marcelo Bielsa no está ni ahí con aceptar la propuesta y seguirá a a la espera de una oportunidad mejor en alguna competencia europea o selección.

De acuerdo al Daily Mail, el rosarino no consideró como una buena opción el elenco de Everton, especialmente por la baja posición en la tabla. Y es que transcurrida la mitad del torneo, solo suman 15 puntos y superan al último en la tabla solo por diferencias de goles.

Una situación que no es nueva para el archirrival del Liverpool. Y es que ya la temporada pasada debieron pelear hasta el último por no descender, algo que no ocurre desde 1954, última vez que el equipo bajó de categoría.

Los informes indican además que, de mantenerse la negativa de Bielsa, son Sam Allardyce, quien ya salvó al club del descenso hace cinco temporadas, y Sean Dyche, exentrenador del Burnley.

Además, para sumarle dramatismo a la situación, este fin de semana el Everton recibirá en Goodison Park al líder de la competencia, el Arsenal, que terminó la primera rueda del certamen con unos impresionantes 50 puntos.

Por el lado de Bielsa, no dirige un partido desde que abandonase el Leeds en febrero del 2022. A casi un año de eso, ya son varios las veces donde se ha ligado al Loco con algún plantel: el Santos y Atlético Mineiro de Brasil, Bournemouth y Everton en la Premier League e incluso las selecciones de Uruguay y México tras el Mundial.