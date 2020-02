"No me quiero ir a dormir": Felipe Mora se luce cantando al ritmo de Amar Azul en su bautizo en Portland Timbers

Felipe Mora dejó atrás su paso por el Pumas de México y arribó al Portland Timbers de la MLS. Luego de algunos días de entrenamiento con sus nuevos compañeros, al Pipe le tocó realizar el tradicional 'bautizazo' y no se arrugó.

El ex Universidad de Chile se paró sobre una silla y eligió el temazo "No me quiero ir a dormir" de Amar Azul, aunque se equivocó al nombrar a Ráfaga, pero la intención es la que cuenta.

El video fue compartido por su compañero Sebastián Blanco y se hizo viral rápidamente. ¿Qué tal el baile del Pipe?