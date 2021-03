Nico Castillo y su sentida promesa a los hinchas de América: "Confíen en mí porque no pienso defraudarlos"

Nicolás Castillo anunció el pasado martes su tan esperado retorno al fútbol junto al América de México, luego de más de un año sin actividad debido a una trombosis que lo tuvo al borde de perder la vida. Sin embargo, el ex UC se recuperó y está listo para tener su revancha con las Águilas.

El chileno sufrió a principios de 2020 un coágulo de sangre en la arteria femoral superficial tras una cirugía al tendón, y tras meses de recuperación el artillero estaba con todas las ganas de volver a la cancha, aunque lamentablemente las cosas no evolucionaron como todos esperaban y fue descartado para el torneo Guard1anes 2021.

Pese a todos Castillo no se echó a morir y continuó recuperándose, y tras recibir el alta médica conversó con Fútbol Picante de ESPN, donde aseguró que está listo para volver a mitad de año y probar su valía ante la afición azteca:

"Después de un largo año por fin he vuelto a pisar una cancha de entrenamiento, me siento mucho mejor, no será nada fácil volver pero confió en que todo saldrá bien", comentó el delantero.

El otrora Los Cruzados agregó: "me alegra ver mensajes de apoyo en redes sociales, gente que me sigue apoyando, pero también me duele ver mensajes fuertes. A toda la afición le quiero pedir que me apoyen, que confíen en mi porque no pienso defraudarlos".

A pesar de estar con un humor positivo, Nicolás Castillo no se escondió y aseguró tener claro cómo ha sido su etapa junto a los azulcrema:

"Estoy consciente que son mas cosas malas que buenas las que hecho en el América, pero quiero mi revancha, voy a trabajar muy duro", prometió el chileno.

Castillo podría volver a la alta competencia en julio.

Por último, Castillo añadió: "estoy muy feliz por todos, aunque no esté inscrito yo me siento parte, así me lo han hecho saber todos mis compañeros, a los cuales les agradezco. Tengo contrato hasta el 2023, quiero quedarme mucho tiempo aquí, y para eso me estoy mentalizando".

