Neymar llora por su grave lesión y descarga su furia: "Me siento incómodo por mi estilo de juego, no sé si el problema soy yo"

Una vez más Neymar Júnior estará alejado de las canchas, debido a que sufrió una grave lesión, que lo deja afuera del regreso de la Champions League, según dio a conocer su propio equipo, el PSG.

El brasileño no tardó en quejarse tras conocer la cuantía de sus problemas físicos, ya que ocupó su cuenta de Instagram para lanzar su furia, reconociendo que ha llorado tras saber su lesión, y que se cuestiona por su estilo de juego.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", dijo en primera instancia el formado en Santos.

"Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuándo podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", agregó el brasileño.

Neymar se pierde la ida ante Barcelona - Getty

Neymar estará fuera de la ida de los octavos de final de la Champions League entre PSG y Barcelona, que se jugará este martes en España.

El brasileño espera volver para la revancha, que se disputará el 10 de marzo en París, donde se definirá el cuartofinalista del certamen internacional.