¡Se queda! Neymar llega a acuerdo con el Paris Saint-Germain y renovará contrato con el PSG hasta 2026

Todo listo a falta de la oficialización: Neymar seguirá en el Paris Saint-Germain tras acordar una renovación de contrato por cuatro años. Así lo anunciaron TNT Sports Brasil y RMC en la tierra de la samba, informando que el PSG hará pública la extensión del vínculo en cualquier minuto antes del fin de la semana.

Y la información nace en manos de Marcelo Bechler, el mismo periodista que anticipó la partida de Neymar desde el Barcelona al Paris Saint-Germain cuando nadie le daba crédito.

Neymar tiene tenía contrato hasta junio de 2022 con los capitalinos, ahora su vínculo con el PSG se extiende hasta mediados de 2026. Con este escenario, ahora resta definir la continuidad de Kylian Mbappé, pero los franceses ya tienen la seguridad que retienen a una de sus dos grandes figuras para mantener el proyecto de dar el batacazo y ganar la Champions League.

“Me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG”, dijo hace unos días el mismo Neymar dejando atrás las hostilidades, escándalos y deseos de partir tras su llegada a París.

De esta forma, el nuevo DT del PSG, Mauricio Pochettino, seguirá contando con Neymar por largo rato. Paris Saint-Germain se prepara para el duelo de este miércoles contra Nimes por la Ligue 1, done marcha tercero en la tabla.

Además, el 16 de febrero iniciará la llave de los octavos de final de la Champions League 2020-21 contra Barcelona en el Camp Nou.