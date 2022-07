River Plate juega este jueves 21 de julio ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ese día, Pablo Solari podría tener su debut por los Millonarios, pues fue incluido en la citación de Marcelo Gallardo para enfrentar al Lobo, que marcha en el 7° puesto de la Liga Profesional de Argentina.

La escudra adiestrada por Néstor Gorosito llega de dos partidos sin saber de victorias. Y el otrora enganche de la Universidad Católica sabe perfectamente la dificultad que implica medirse a la Banda Sangre. De hecho, apuntó a la gran inversión que hizo la plana mayor de River para reforzar el plantel del Muñeco.

Los tres nombres que llegaron al estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti fueron Rodrigo Aliendro desde Colón Santa Fe, el colombiano Miguel Borja desde el Junior de Barranquilla y el Pibe, quien fichó por el club del que es hincha fanático a cambio de 4.2 millones por el 60 por ciento de su pase que se le cancelaron a Colo Colo.

"El torneo es muy parejo, pero al final los grandes van a estar peleando el campeonato. River compró por 12 millones de dólares, es imposible equipararlo, a no ser que vayas teniendo un crecimiento como Vélez y Argentinos y conseguirlo con trabajo", manifestó Gorosito.

Pero el Pipo no se quedó con eso. Tiene una idea clara para complicar a River Plate en Buenos Aires. "Ellos presionan alto y enseguida atacan, no es de ir elaborando. Recuperan y van para adelante. Entonces no hay que perder la posesión en posiciones clave, sobre todo los delanteros, para que el equipo salga. Cuando recuperamos, si hacemos el primer o segundo pase bien, vamos a tener más posibilidades de prosperar", analizó el ex DT de Tigre, cuadro con el que ganó la Copa Argentina.

De todas maneras, Gorosito tiene claro que debe cuidarse, sobre todo lejos de casa. "La idea no es salir a defenderse sino atacar tomando recaudos lógicos, pero no jugando a campo abierto porque River donde corta, ataca directo", cerró el Pipo.