Pablo Solari comienza su despedida: "Estoy agradecido de por vida de Colo Colo"

Pese a que todavía no se quiere referir en extenso por su traspaso a River Plate, donde aseguró que "todavía no me fui", el Pibe ha comenzado a despedirse de todos los colocolinos, luego de llegar a un acuerdo con el equipo millonario.