Denuncia de Haaland contra jugador sueco: "Me llamó prostituta y puedo decir con seguridad que no lo soy"

Este domingo la selección de Noruega derrotó como visita por 2-1 a su similar de Suecia en el estadio Friends Arena de Solna por la segunda fecha del Grupo B4 de la UEFA Nations League.

Erling Haaland, nuevo delantero del Manchester City, fue la gran figura del partido al anotar de penal a los 20 minutos y con una derechazo a los 69'.

Tras el partido, el ex Borussia Dortmund reveló que tuvo un fuerte cruce verbal con uno de los defensas del equipo local, Alexander Milosevic, quien lo habría tratado de "prostituta".

“Primero me llamó prostituta y puedo decir con seguridad que no lo soy. En segundo lugar, me dijo que me iba a romper las piernas y al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”, desveló el ariete noruego.

Tras el segundo gol, Haaland festejó mirando a la cara de Milosevic, lo que desató la polémica en Suecia, donde el medio Aftonbladet describió el gesto como "burlón".

Más tarde, el mismo Milosevic salió a desmentir lo que había afirmado Haaland: “Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco".

"Entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”, añadió.

Finalemente, le dijo al periodista que lo entrevistó: “Felicita a Haaland por los dos goles y dile que es un buen jugador. No es el mejor futbolista que he conocido. Es más, no está ni cerca”.

Lo cierto es que Haaland suma 7 partidos seguidos anotando con la selección de Noruega, seguidilla en la que marcó 11 goles. En total ha convertido 18 goles en 19 partidos con su equipo nacional.