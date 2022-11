La comunicadora argentina está en Qatar 2022 cubriendo el Mundial para DirecTV. En medio de entrevistas a los adoloridos hinchas argentinos, los fanáticos árabes no la dejaron hacer su trabajo tranquila y estalló en varias oportunidades.

La periodista, animadora y famosa influencer argentina, Nati Jota, sufrió con la sorpresiva derrota de la Albiceleste por 1-2 frente a Arabia Saudita, por el debut en el Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el estadio Lusail Iconic.

Y tras el pitazo final del duelo de la selección argentina, la comunicadora lo pasó aún peor mientras despachaba para el programa “Nadie Dice Nada” de DirecTV Argentina.

A la salida de estadio, Nati Jota recopilaba impresiones de los hinchas argentinos, todos muy afligidos. Sin embargo, los eufóricos árabes no la dejaron realizar tranquila su trabajo y se metían de fondo o entremedio, haciéndola estallar en varias oportunidades por las bromas y burlas a la derrota trasandina de Lionel Messi.

El impase de Nati Jota con los árabes

“Me pasé el partido sufriendo y en un momento ahí sentada me dije: no la estoy pasando bien. Estoy acá y estoy sufriendo estresada, nerviosa y triste”, comentaba la periodista a un hincha trasandino cuando apareció un fanático de Arabia Saudita.

“Aunque te tapes la boca sabemos que sos vos, qué bolu…”, increpó la argentina al hincha. “Un partido jugaste. Me dice ‘maybe next World Cup’, un partido jugó y me viene a hablar. Perdón”, respondió Nati Jota a otro fanático árabe.

Ya evidentemente aburrida expuso que “los de Arabia Saudita están medio haters, entiendo que estén festejando. Me están pasando como locos estos árabes”.

Hasta que llegó el momento más molesto para la periodista argentina: un hincha de Arabia abrió una mochila vacía y manifestó “¿dónde está Messi? Nati Jota sentenió molesta y con risas irónicas: “que gracioso, pará. A la cuenta de tres nos reímos. No me gusta cuando me hacen eso”.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22