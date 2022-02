El entrenador alemán Thomas Tuchel no había podido dirigir presencialmente al Chelsea en todo el Mundial de Clubes ya que se encontraba contagiado de coronavirus, pero con un PCR negativo en mano tomó el primer avión desde Inglaterra y ya está en Emiratos Árabes para sentarse en el banquillo para la final ante Palmeiras.

Este sábado 12 de febrero se jugará desde las 13:30 horas la final del Mundial de Clubes en el Mohammed Bin Zayed Stadium, donde el campeón de la Champions League, Chelsea, enfrentará al monarca de la Copa Libertadores, Palmeiras, para definir al nuevo ganador del certamen organizado por la FIFA.

Y a solo horas del vital cruce los Blues recibieron una tremenda noticia, ya que podrán contar con la presencia de su entrenador en el banquillo. El alemán Thomas Tuchel no pudo viajar hasta Emiratos Árabes Unidos con sus pupilos ya que se encontraba contagiado de coronavirus, pero eso quedó atrás.

El ganador del premio The Best al mejor entrenador del mundo se realizó un test PCR cuyo resultado arrojó negativo, por lo que no dudó ni un segundo en armar su maleta y subirse a un avión que lo llevó hasta Medio Oriente para ir por una total hazaña junto con sus dirigidos.

Esto porque el cuadro londinense está ante la tremenda opción de llevar hasta Stamford Bridge el trofeo más importante a nivel de clubes por primera vez en su historia. Esto porque solo jugó la definición final en 2012 ante Corinthians, instancia donde cayó derrotado por 1-0.

Eso sí, Tuchel todavía debe esperar por el resultado del PCR al que tuvo que someterse al pisar tierras árabes, aunque si es que pudo salir de Inglaterra sin problemas todo parece apuntar a que nuevamente arrojará negativo y podrá sentarse en el banquillo del Chelsea para la final ante Palmeiras.

Cabe destacar igualmente que en el conjunto brasileño estará el defensor chileno Benjamín Kuscevic, quien será alternativa para el entrenador portugués Abel Ferreira al momento de conformar su equipo. Eso sí, el central formado Universidad Católica sumó minutos en la victoria de 2-0 ante Al-Ahly.

Así, este sábado 12 de febrero Chelsea y Palmeiras se medirán a contar de las 13:30 horas por la final del Mundial de Clubes de la FIFA para definir al nuevo monarca del certamen, donde seguramente ambos equipos lo dejarán todo para llevarse el título.