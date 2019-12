Monterrey y América salen a buscar el primer golpe en la final de la Liga MX

El fútbol mexicano busca a su nuevo campeón. Este jueves a partir de las 23:35 de la noche en nuestro país, el Monterrey y el América buscarán dar el primer golpe en la final de ida de la Liga MX.

Los Rayados llegan a la definición luego de clasificar últimos a los Play-off y hacer un tremendo partido ante el Liverpool en el Mundial de Clubes, donde estuvieron a nada de sorprender al campeón de la Champions. En la fase final del torneo azteca dejaron en el camino al Santos, equipo líder en la regular, y al Necaxa.

Por su parte, el América tampoco llega de la mejor manera pero de la mano de Miguel Herrera pudieron por fin meterse en una definición. No la tuvieron nada de fácil para llegar hasta ahí, ya que debieron dejar atrás al Tigres y al Morelia, que llegaba con grandes opciones gracias al trabajo de Pablo Guede.

El Monterrey llega mucho más obligado que el equipo de Nicolás Castillo a la definición. Desde el año 2010 que no levantan un título de liga, por lo que no pueden desaprovechar esta gran opción. Pero al frente tendrán a un elenco que siempre da pelea y no va a dejar pasar la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.