Sinisa Mihajlovic castiga al Bologna y Gary Medel tras ser goleados: "Estaremos concentrados hasta Navidad"

El Bologna de Gary Medel transita con irregularidad la primera parte de la Serie A del calcio italiano. Con 11 partidos disputados el cuadro de la región de Emilia-Romaña registra apenas 12 puntos en la decimosegunda plaza en la tabla de posiciones.

Los pupilos de Sinisa Mihajlovic venían decaer por 3-1 ante el Internazionale de Milán, con Gary Medel titular frente a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero fue la reciente goleada sufrida frente a la Roma por 1-5 la que colmó la paciencia del entrenador serbio. Gary y compañía deberán concentrar hasta Navidad como mínimo en castigo por la última y desastrosa presentación en el fútbol italiano.

“Para aclarar nuestras mentes, estaremos concentrados hasta Navidad. Vi una actitud equivocada. Tengo una relación con mis jugadores que va más allá, incluso por lo que hemos vivido por mi enfermedad. Al igual que con mis hijos encontré una excusa, pero hay un límite para todo. Y ahora han superado ese límite. Vamos a enfocarnos”, dijo Mihajlovic.

Agregó que “parecía un partido de solteros y casados. Nosotros éramos los solteros y los casados, y ellos eran los profesionales. Esto no está bien. No se puede perder así, no me gusta causar una mala impresión”.

Gary Medel ingresó en los 46’ del duelo del Bologna frente a la Roma, en reemplazo de Andrea Poli cuando La loba ya caía por 1-5 en un paupérrimo primer tiempo de los locales.

Concentrados hasta Navidad según anunció Mihajlovic, de acá al 24 de diciembre el Bologna debe visitar al Spezia y al Torino, para posteriormente recibir al Atalanta. ¿La misión? Recuperar el terreno perdido y mejorarle el humor al técnico rossoblù.