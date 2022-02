México y Panamá animarán lo que promete ser uno de los partidazos de la 11° fecha de las Eliminatorias de la Concacaf, con ambos seleccionados soñando con un cupo al Mundial de Qatar 2022.

El Tri no ha tenido un camino sencillo, en el que ha debido sortear más dificultades de las acostumbradas en la Concacaf. Se encuentran en el 3° lugar con 18 puntos, solo un lugar por sobre la zona de repechaje. En su más reciente presentación no pudieron doblegar a Costa Rica de Keylor Navas y no pasaron del empate 0-0. Ahora en otra presentación en el Estadio Azteca, no pueden permitirse dejar dudas.

Ante Panamá tienen la oportunidad se empezar a sellar su pasaje a Qatar 2022, debido a que los Canaleros justamente se ubican en el 4° puesto con 17 unidades. Es por esto que con un triunfo los alejarían a 4 puntos cuando quedarían 9 en disputa, pero con una derrota se complicarían de sobre manera. Una verdadera final.

Por ahora, el líder de las Eliminatorias de la Concacaf es Canadá con 22 puntos, país que apunta a ir al segundo Mundial de su historia tras su participación en México 1986. Gerardo Martino y el Tri por su parte intentarán comenzar a hacer las maletas ante Panamá, en un Azteca que espera un gran ambiente de cara a otra emocionante jornada de clasificatorias.

Día y hora: ¿Cuándo juegan México vs Panamá?

México vs Panamá juegan este jueves 3 de febrero a las 00:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a México vs Panamá?

El partido será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a México vs Panamá?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.