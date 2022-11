Argentina sale a responder al cartel de favorito para quedarse con el título del Mundial de Qatar 2022. Este martes la albiceleste de Lionel Messi se estrena en la cita planetaria enfrentando a Arabia Saudita por el Grupo C.

El actual campeón de la Copa América intentará seguir estirando su buen momento, con un invicto de 36 partidos, para lograr levantar la tercera copa del mundo de su historia. La tarea no será fácil, pero los trasandinos están confiados en hacer un gran papel en el certamen.

En la previa del duelo con Arabia Saudita, Argentina ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo presente Lionel Messi. El capitán de la albiceleste abordó lo que será el duelo del martes, dejando claro que van con todo.

"Este grupo viene creciendo partido a partido y se siente muy bien en lo grupal. Eso lo refleja dentro del terreno de juego. Esperamos un partido difícil, pero vamos a jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar del partido desde el inicio y respetar al rival", señaló.

En esa misma línea, Lionel Messi se mostró agradecido del apoyo de los hinchas de otros lugares del mundo, que esperan verlo por fin levantando el título más importante de todos después de años de fracasos.

"Que mucha gente que no sea argentina quiere que sea campeón por mí, siempre dije que soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera. Esta es una muestra más de eso", dijo.

Aunque lo más llamativo de todo fue su comparación con la albiceleste que cayó en la final del Mundial de Brasil. "No sé si llegamos mejor, pero está claro que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados, sino disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al de 2014, que era muy unido y tenía claro lo que hacía dentro de la cancha".

Lionel Messi ilusionado con el Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi sabe que tiene en sus hombros el peso de romper la historia de Argentina. Después de años en los que han sido más boca de fútbol, la albiceleste tiene la gran oportunidad de lograr levantar la copa del mundo por tercera vez en su historia.

"Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. A la hora que empiece el partido cada uno va a querer lo mejor para su selección e intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos", recalcó el 10.

De hecho, el propio Lionel Messi reconoció que el momento en el que llega Argentina le permite disfrutarlo más. "No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente".

Finalmente recalcó que "lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido".