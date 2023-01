Messi no para de celebrar el Mundial de Qatar a un mes de ganarlo: "Todavía no puedo creerlo"

No es bueno vivir de los recuerdos dicen algunos filósofos. Sin embargo, hay algunos imposibles de olvidar. Y más cuando ha pasado poco tiempo, como ocurrió con la Copa del Mundo que conquistó Argentina en Qatar hace un mes exactamente.

Por eso Lionel Messi aprovechó sus redes sociales para contar lo que siente a 31 días de conquistar ese torneo, el que sigue celebrando.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", comenzó explicando.

Manifiesta el delantero del PSG que aún está extasiado con este logro. "Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…", agregó.

Luego detalló que los hinchas y su familia son parte fundamental de lo vivido. "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina".

Finalmente confesó que sentía que este título iba a llegar. "Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Hace un mes que somos campeones del mundo".

Messi deberá enfocarse eso sí en el PSG, donde jugará un partido amistoso en Arabia Saudita contra un combinado de jugadores de elencos locales, donde está Cristian Ronaldo. Luego, deberá enfocarse en la Ligue 1 y la Champions League.