Barcelona se queda con las ganas: "Morata no se va de la Juventus, tema cerrado"

El Barcelona está buscando un delantero más para su plantilla, y el técnico Xavi Hernández apuntó a Álvaro Morata, quien en Juventus, cedido desde el Atlético de Madrid.

Sin embargo, las ambiciones del equipo culé se desvanecieron al menos por la ventana de invierno, pues el técnico de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, aseguró que "no se irá".

"Álvaro es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda acá con ilusión", señaló al ser consultado en conferencia.

Allegri además alabó al delantero español recordando los 21 goles que marcó en la temporada pasada y destacando que "este año ha anotado siete goles a balón parado".

"Su problema es que le ponen etiquetas equivocadas. Como alguien a quien le falta algo", añadió el estratega italiano.

La Juventus está quinta en la tabla de la Serie A con 34 puntos, a doce del líder Inter de Milán. En la próxima fecha enfrentarán al Napoli, partido agendado para este jueves.