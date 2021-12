Tras un gran 2021, Audax Italiano ya comienza a armar su plantel para la próxima temporada, en la que jugará Copa Libertadores.

El nuevo director técnico, Ronald Fuentes, confía en mantener gran parte del plantel y retener a Joaquín Montecinos, figura del torneo pasado que es pretendido por Racing de Avellaneda.

"Montecinos sigue siendo integrante del plantel. Mientras no llegue una oferta concreta, contamos con él. Sabemos que las opciones de salir son altas, muchos clubes preguntan por él. Mientras el club no me diga que está vendido, seguiremos contando con él", señaló Fuentes en Cooperativa.

En cuanto a los refuerzos, comentó: "Hay que traer cuatro o cinco jugadores. Hay buenos elementos y buena disposición".

Eso sí, descartó a Esteban Paredes, quien había sonado en las últimas horas: "No hay que desmerecer la calidad que tiene Esteban, por algo es el goleador histórico y su carrera es maravillosa, pero no lo tenemos contemplado".

"No se ha hablado de eso, pero tampoco lo tengo contemplado como un integrante del plantel. No me han dicho nada y si me llegan a decir, van a escuchar lo mismo, que no sería una opción para nosotros en este momento, como cuerpo técnico", añadió.

Sobre el choque frente a Estudiantes por Copa Libertadores, indicó: "Estamos ilusionados y queda trabajar para llevar a cabo lo que conversamos. Ya empecé a estudiar a Estudiantes de La Plata. Es un equipo fuerte, tiene historia, será un gran desafío, nos obligará a estar al máximo".