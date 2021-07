David Alaba toma el 4 de Sergio Ramos en Real Madrid: "Es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho"

Real Madrid presentó al que es, por ahora, su primer fichaje para la próxima temporada: David Alaba. El jugador fue anunciado antes de la Eurocopa, en la que participó con Austria, luego de haber terminado su contrato con el Bayern Munich, equipo al que llegó para las divisiones inferiores y en el que hizo toda su carrera.

El defensor decidió cambiar de aires y fue el cuadro merengue el lugar donde empezará su nuevo reto, el cual comienza con una presión extra pues tomó el número 4 de su camiseta, el mismo que dejó vacante Sergio Ramos, ahora en el PSG, luego de 16 temporadas portándolo y haciéndose leyenda del club.

Sin embargo, el exfutbolista bávaro lo toma con la responsabilidad que amerita. "Hablé con el club sobre esto, me ofrecieron este número y creo que no había otro número disponible, y sé lo que significa este número para el club. Es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo", afirmó en su presentación.

Pero quien también puede ser lateral por izquierda o mediocampista de contención espera escribir su propia historia en el Santiago Bernabéu. "No he venido a Madrid a compararme con otros, quiero ser Alaba y seguir siéndolo. Aportaré mis capacidades y mis fortalezas, ser yo mismo", puntualizó.

Alaba explicó su decisión de llegar al Real Madrid. "Me decidí por dar el paso en mi carrera, por supuesto que recibí distintas ofertas pero sólo había una opción y era el Real Madrid. Esto es un sueño cumplido, es el club más grande que hay en todo el mundo y es el reto que estaba buscando", apuntó.