Barcelona le comunica a Dani Alves que no seguirá y se despide: "Ojalá no echen de menos mis locuras"

Barcelona sigue tomando decisiones de cara a la siguiente temporada en la que esperan volver a competir de la mejor manera tanto en La Liga como en la Champions League y una de ellas es bastante llamativa pues según diferentes informaciones dejarán la puerta de salida abierta para Dani Alves.

El experimentado lateral derecho arribó a la institución para una segunda etapa el pasado mercado de invierno para echar una mano en una situación complicada en la que se encontraba el club que finalmente no pudo llevarse la Europa League pese al favoritismo pero remontó en el torneo local al punto de quedar segundo, aunque muy por detrás de Real Madrid.

Sin embargo, el Diario Sport afirmó que el brasileño, quien recientemente cumplió sus 39 años, no seguirá en la institución y así se lo comunicaron los directivos en las últimas horas a pesar que la intención del futbolista era estar, al menos, por la primera parte de la campaña para llegar con continuidad al Mundial de Qatar 2022.

Poco después, el propio jugador se despidió a través de las redes sociales. "Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós", escribió.

"Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún", sentenció Alves en su salida definitiva de Barcelona.