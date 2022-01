Mohamed Salah quiere seguir en Liverpool y les pasa la pelota para que definan su futuro: "Depende de ellos, no pido ninguna locura"

Mohamed Salah es uno de los jugadores más importantes del último tiempo en Liverpool, sin embargo su continuidad en la Premier League no es segura. Pese a que demostró sus intenciones de mantenerse en el club, aún no concreta su renovación.

El extremo egipcio de 29 años es el principal referente de ataque en el esquema de Jurgen Klopp en los Reds, sobre todo pieza fundamental en la obtención de la liga inglesa en 2019 y la Champions League de la temporada 2018-19.

Mientras Mo Salah disputa la Copa África con la selección de Egipto, su futuro en Liverpool es incierto ya que el atacante finaliza su contrato en un año y medio, es decir en 2023. Y pese a que es de importancia para el conjunto inglés resolver el tema, aún no hay humo blanco.

El ex jugador de Roma, Chelsea, Fiorentina, entre otros, quiere continuar en el equipo es por eso que pide en su contrato un aumento salarial. "Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura", afirmó en diálogo con GQ.

"He estado aquí cinco años. Conozco muy bien el club. Me encanta la afición y ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva", profundizó categóricamente.

La situación de Mohamed Salah aún es incierta y más cuando hace algún tiempo ronda en Anfield el rumor de un posible fichaje del crack colombiano Luis Díaz del Porto, quien podría reemplazar al egipcio o a Sadio Mané.

Cabe destacar que el artillero africano en la presente temporada es el máximo goleador de la Premier League con 16 pepas en 26 partidos. Los que se suman a los 148 goles que en total lleva en Liverpool.