Medios españoles aseguran que Barcelona no se rinde y se acerca a pasitos por el fichaje de Álvaro Morata

El Barcelona sigue buscando opciones para reforzar la ofensiva en el presente mercado de pases. Pese a concretar la llegada de Ferran Torres, aún quieren hacerse con un centrodelantero. Es por eso que no piensa renunciar al fichaje de Álvaro Morata.

La prioridad en ataque para el conjunto culé al parecer es el noruego Erling Haaland, sin embargo la opción de sumar al artillero español de tantos años es vista con buenos ojos por el equipo y el entrenador Xavi Hernández.

En un principio, desde la prensa española se especuló que Morata estaría prácticamente listo en el Barça, pero por ahora, aún no se esclarece el futuro del atacante. En ese contexto, el DT de la Juventus aseguró que el tema está cerrado, ya que solo dejarán partir al delantero si es que ellos llegan a acuerdo por quedarse con Mauro Icardi del PSG.

En ese sentido, desde el Diario Sport aseguran que los blaugranas no se rendirán y que existen fuertes negociaciones con el ex futbolista de Atlético y Real Madrid. Es más, revelan que el punto a favor sería el propio Morata, quien tiene deseos de marcharse La Liga en esta ventana de fichajes, ya que la Vecchia Signora no tiene contemplado pagar la opción de compra a fin de temporada.

La principal traba

El problema que impide por el momento que Álvaro Morata concrete su llegada al Barcelona es porque los de Turín quieren encontrar cuanto antes a su reemplazante y desde el cuadro parisino están poniendo trabas para que la Juve incorpore a Icardi.

Aunque, los franceses e italianos están acordando un préstamo, desde el PSG quieren incluir una opción de compra obligatoria por el argentino, situación que Juventus no acepta. Aún así las intenciones del artillero trasandino por regresar a Italia podría destrabar el caso Morata.

Ya que, las conversaciones entre Culés y Colchoneros están bastante encaminadas. Según expresan desde el citado medio, el Barça quiere una cesión de año y medio, pero el Aleti prefiere venderlo. Aún así al parecer la solución sería una cesión pagada por el Barcelona. Además esta pequeña demora le sirve a los de Xavi generar ingresos al materializar algunas salidad y ampliar su presupuesto para inscribir a Morata sin problemas.