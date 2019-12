Medio brasileño asegura que Lucas Pratto fue ofrecido a Internacional de Porto Alegre

El Oso Pratto no tuvo un buen año en River Plate, donde además de perder la titularidad, estuvo lejos de ser gravitante como en 2018, donde fue figura en ambas finales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, convirtiendo en ambos encuentros.

Fue tan mala la temporada del ex Universidad Católica que no marca un gol hace siete meses. Por tales razones el atacante no estaría en los planes de Marcelo Gallardo para el 2020 y GloboEsporte asegura que el delantero fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre.

El jugador de 31 años tuvo una buena experiencia por su paso por Brasil tanto en Atlético Mineiro, como en Sao Paulo, por lo que tiene una reputación ganada en la tierra de la samba.

En todo caso en Argentina aseguran que el jugador se someterá a una fuerte pretemporada para recuperar su mejor nivel físico y ser importante otra vez en el cuadro del Muñeco Gallardo.