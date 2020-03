Maximiliano Rodríguez da a conocer la mentira que tuvo que contar para poder fichar en el Liverpool

Este lunes Maxi Rodríguez, leyenda de Newells Old Boys, conversó con Juan Pablo Sorín a través de Instagram y dio a conocer una gran anécodota que pudo terminar mal para el delantero argentino.

Todo se remonta a la época en donde la Furia la rompía en el Atlético Madrid y recibió el llamado de Rafa Benítez para llegar al Liverpool.

"Yo estaba muy bien en el Atlético, porque era capitán y conocía la ciudad. Pero el fútbol inglés siempre me volvió loco. Rafa(Benítez) me dijo que era muy importante que todos hablen inglés en el vestuario. Me preguntó si sabía y le dije que sí, que se quedara tranquilo. Claro, yo no quería que se caiga la operación", contó el atacante.

Agregando que "llegamos a Inglaterra y se da la conferencia de prensa. Ahí me dice que empezaba él y después seguía yo. Entonces lo agarré y le dije: 'mirá, Rafa, te tengo que confesar algo. No sé inglés. Lo único que sé decir es hello, no quería que se caiga la operación', y me respondió: 'No, sos un hijo de puta'. Nos reíamos ahí, pero bueno... tuve que aprender".