Maurizio Sarri se enoja por los rumores de fichajes y se lanza contra Quique Setién: "No me gustó cuando habló de Pjanic"

Los rumores en el mercado de pases en Europa apuntan a que Barcelona y Juventus tienen listo un trueque, que dejará a Arthur en Italia y a Miralem Pjanic en España.

El DT de los catalanes, Quique Setién, abordó el tema y se prununció sobre la posible llegada del bosnio a su equipo, situación que molestó mucho a su colega de la Vecchia Signora, Maurizio Sarri.

"Arthur es un jugador de Barcelona y me parece feo que yo me ponga a hablar de él. No me gustó cuando Setién habló de Pjanic.... Yo, desde luego, no hablo (de un jugador que no está en su plantel)", señaló el ex DT de Chelsea.