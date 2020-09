Mauricio Isla vuelve a la carga por Vidal: “Sería lindo que Arturo jugara en Flamengo, es una estrella total”

Mauricio Isla no oculta su felicidad por llegar al fútbol brasileño y vivir su primera experiencia en Sudamérica. Por lo mismo, en conversación con FlaTV agradeció a los dirigentes de Flamengo por cumplir con todas sus demandas y reiteró que en dos años más Arturo Vidal firmará en el club.

“Sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo”, partió mencionando.

“Vidal estaba muy feliz y lo único que me dijo es que lo esperara dos años más a que él llegue al Flamengo”, volvió a repetir, ilusionando a todos los hinchas del Mengao.

Ahora, sobre su primera experiencia en el fútbol sudamericano, expresó que “siempre quise volver. No sabía si era a los 32 años ahora, o a los 34 o a los 35, pero lo del Flamengo se dio muy rápido. (Sus directivos) fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo (…) Fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí”.

El lateral destacó a los dirigentes del Flamengo por querer ficharlo.

Finalmente, destacó que “quiero vivir lo que es una Copa Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile (como profesional) y espero debutar con el Flamengo para tener mi primer partido en Sudamérica”.

Recordemos que este miércoles Flamengo visitará a Fluminense, por una nueva fecha del Brasileirao, y que Isla podría volver a sumar minutos en el Mengao.