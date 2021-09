Mauricio Isla decidió alzar la voz y dar la cara en redes sociales luego de ser víctima de crudos juicios por parte de los hinchas de Flamengo y la prensa por su nivel actual. El Huaso abrió su corazón y recibió el respaldo de sus compañeros de la selección chilena, como Claudio Bravo y Marcelo Díaz.

El histórico zaguero nacional tuvo una tarde de pesadillas el domingo, cuando el Mengao cayó por la cuenta mínima ante Gremio en el Maracaná por la jornada 21 del Brasileirao, instancia donde fue titular.

El rendimiento del Huaso dejó mucho que desear y la prensa se lo hizo saber sin piedad alguna, calificándolo como "lo peor de Flamengo". Dos días más tarde, el chileno decidió acabar con el silencio con un sincero mensaje en redes sociales.

"No ha sido fácil desde que he sido un niño, pero una cosa que jamás he hecho es renunciar a mis sueños", comenzó escribiendo.