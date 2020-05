Matías Dituro recuerda su gol de arco a arco en Bolivar: "Fue con toda la intención de hacerlo"

Matías Dituro, antes de llegar a Universidad Católica, tuvo un paso triunfal en Bolivar, donde se consagró bicampeón junto a Beñat San José, quien después terminó siendo campeón en la UC.

El argentino es un arquero de goles, tiene seis en su carrera, uno de ellos lo hizo en el conjunto boliviano y, sin duda, es el más significativo de todos en sus años como portero profesional.

El año 2017, Bolivar venció a San José de Oruro y Matías Dituro marcó un golazo que dio la vuelta al mundo: de arco a arco. En conversación con el Instagram Live de Redgol, el portero Cruzado narró esta jugada.

"Ese gol salió en el minuto 48 del segundo tiempo. Viene a cabecear el arquero de San José y nosotros ganábamos 2-1. Yo veo al arquero en el área y me fijo en su último hombre que está en el medio de la cancha. Yo ya había visto todo, el último hombre, el arquero rival, visualicé todo, cancha rápida. Entonces sabía que si yo descolgaba y le pegaba con precisión iba a ser gol. Si mi pelota pasaba el defensa y pica, ya es imposible alcanzar el balón por la altura", expresó.

Para finaliza narró que, "bueno, se dio todo tal cual, pesco la pelota, salgo, el que viene a por mi me choca, ganando 2-1 y en el último minuto me pude tirar al piso y hacer tiempo, pero no, intento hacer equilibrio, doy dos pasos y le pego sin pensarlo. Incluso hay un relator que dice que le voy a dar un pase al compañero, pero no, lo tenía pensado desde mucho antes. Bueno, la verdad que fue con toda la intención de hacerlo. Salió espectacular", sentenció.