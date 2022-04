Matías Dituro brilla al ser el primer portero en detenerle un penal a Karim Benzema: "Me pone contento"

En la más reciente jornada de La Liga, Matías Dituro tuvo un particular duelo con Karim Benzema en la visita del Real Madrid a su Celta de Vigo pues entre ambos tuvieron que disputarse con tres penales en los que se enfrentaron con saldo favorable para el francés que logró un doblete.

Sin embargo, el exguardameta de Universidad Católica pudo convertirse en el primero en lograr detenerle una ejecución desde los 12 pasos al goleador merengue que hasta la fecha ha fallado una sola vez de las 18 que ha tenido en sus pies, siendo el argentino todo un pionero.

Con esa hazaña lograda, el portero conversó con Espn sobre lo ocurrido. "Me puso contento en el momento porque íbamos 1-1 y era penal para el Madrid y lo pude detener. Después me entero de estas estadísticas y a nivel personal me pone contento pero más contento estaría si el equipo hubiese sumado puntos", afirmó.

Su gran campaña con los gallegos le hace soñar con ser tomado en cuenta con su selección, clasificada a Qatar 2022. "Si hay la posibilidad de ser convocado con mi selección, con mi país, es mi sueño desde que soy jugador profesional seguramente algunas veces lo he visto más lejos y otras más cerca. Es un sueño que me gustaría muchísimo pero sabiendo que hay porteros argentinos que la están rompiendo en diferentes ligas del mundo y en Europa, consolidados en sus equipos pero sé que es difícil", puntualizó.

A sus 34 años, Dituro espera que este paso por el Celta de Vigo le dé la exposición necesaria para lograr ese sueño. "Trabajo cada semana para eso y si se llega a dar será el paso más importante de mi carrera, con eso conseguiré lo máximo que se puede conseguir como arquero".