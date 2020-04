Matías Campos Toro cuenta cómo consiguió la camiseta de Francesco Totti: "Le dije que era mi ídolo de chico y me la entregó"

Matías Campos habló a fondo con RedGol. El lateral izquierdo de Santiago Wanderers contó sabrosos detalles de su carrera como futbolista profesional, sus mejores recuerdos con la Roja y se refirió a su complejo paso por Universidad de Chile.

En primer lugar, el formado en Audax Italiano recordó una imperdible anécdota con uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos: el campeón del mundo Francesco Totti.

Campos Toro aseguró que la mejor camiseta que tiene la usó Il Eterno Capitano y detalló cómo se la pidió: "La mejor camiseta que he cambiado fue con Totti. Cuando jugamos contra la Roma, me acerqué y le dije que era mi ídolo de chico y me la entregó sin problemas".

"Yo también le di la mía, pero debe tenerla colgada en el baño de visita, jajaja", señaló el ex Udinese.

Campos Toro jugó en Udinese en 2013

Además, el zurdo recordó su mejor momento con la camiseta de la selección chilena: "En el gol contra Paraguay mis amigos me dicen que tuve raja, fue centro atrás, creo que Esteban Paredes no pudo controlar, por supuesto que la pelota iba al palo derecho y se clavó en el ángulo. Para cualquier jugador hacer un gol por Chile a estadio lleno es el sueño de cualquiera… Sueño cumplido".

Por otro lado, el jugador hizo un repaso de lo que fue su breve y complejo paso por Universidad de Chile en 2019: "A mí no me llegan las críticas, uno se va a la U porque es un equipo grande y vas a conseguir títulos, pero fue todo lo contrario".

"Yo llegué cuando quedamos eliminados con Melgar. Además, me tocó competir el puesto con Beausejour, uno de los mejores lateral izquierdos de la historia de Chile. Pero fue una bonita experiencia, un buen grupo… Conocí a varios el plantel, pero no nos fue bien", refrendó.

Finalmente, Campos Toro se refirió a su futuro y a las opciones que tuvo de partir a la MLS: "Estaba esperando un tema del extranjero, pero empezó el coronavirus y se acabó todo, se paralizó todo. Y me pilla justo en el momento en que estaba listo para fichar".

"Me voy a preparar para lo que pase a mitad de año, haciendo ejercicios en casa, estoy con un preparador físico. Uno no puede quedarse quieto porque depende de lo físico. El año pasado tuve hipotiroidismo, lo estoy tratando y me he sentido mucho mejor. Había posibilidades de irse a Estados Unidos. La MLS va a estar muy bien en unos años más", cerró.

