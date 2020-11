Martín Palermo revela qué le dijo un enojado Marcelo Bielsa por fallar los tres penales ante Colombia

El ex entrenador de Unión Española, Martín Palermo, dejó de momento la dirección técnica y debutó como panelista del programa ESPN 360 al otro lado de la cordillera. El Tirán compartió una especial anécdota con Marcelo Bielsa cuando el Loco lo dirigía en la selección argentina.

¿Se acuerdan del partido en que Palermo falló tres penales? “Creo que Bielsa estaba un poco enojado cuando erré los tres penales contra Colombia”, dijo Palermo.

Agregó que “ese día me acuerdo que en el vestuario no me habló porque estaba expulsado. Pero sí lo hizo al otro día: cuando todos terminamos de entrenar se quedó un rato conmigo y me dijo que era un egoísta por haber pateados todos los penales yo”.

“Yo en ese momento le dije que no, que no pensaba eso, que yo era el designado para esa función y que tampoco nadie me lo había pedido, ni siquiera hubo alguna orden del banco. Ayala vino y me preguntó ¿lo pateás vos?, pero no me lo pidió. Hoy sigo pensando lo mismo, yo era el encargado y me hago cargo, pero no fui egoísta”, complementó.

Por otro lado el ex delantero de Boca Juniors tuvo palabras para el presente del ilustre Carlos Tévez en el ataque del cuadro xeneize.

“Carlos es un referente del equipo, no hay nadie que hoy refleje la figura que él tiene hasta el momento. A lo mejor con el tiempo aparezcan otros nombres que ganen cosas y puedan lograr lo que Tévez es para los hinchas y el equipo”, expuso.

Sentenció que “los jugadores como él se desafían así mismos, no necesitan que nadie les diga nada. Y Carlitos se propuso terminar su carrera de la mejor manera, ya sea un año o dos, no importa, pero de la mejor manera”.