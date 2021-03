Lasarte da muestras de su carácter: "Hay que mostrar los dientes, la revancha tiene que ser el motor para todos"

Martín Lasarte viene de dirigir su primer microciclo junto a la selección chilena, en la que tuvo la oportunidad de conocer a los mejores valores del medio local.

El uruguayo está ilusionado con lo que pueda lograr en las eliminatorias y la Copa América, y ya da muestras del carácter que le quiere impregnar al equipo.

"Es el proyecto más importante, más pesado, pero también el más seductor y el más motivante. Tengo la difícil e ilusionante tarea de cumplir el deseo que todos tenemos. Soy conductor de una ilusión, de alegrías y de tristezas", dijo el DT de la Roja en ESPN.

Sobre las conversaciones que ha tenido con los jugadores más importante de la selección, señaló: "El hecho de convencer a los jugadores de mayor recorrido es allanar el camino. La máxima del fútbol es gestionar un grupo, mucho más que un 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1. No es sencillo, sobre todo cuando es un grupo asentado, de muchos años, que ha ganado y que en otros momentos no ha ganado...".

Acerca del mensaje que les quiere traspasar a los futbolistas, afirmó: "Hay una cuestión de revancha que tenemos que tratar de fortalecer. Que sea el motor para todos".

En cuanto a su base de jugadores, sostuvo: "Creo que va a seguir siendo la misma. No tiene que ser extensa, puede ser un grupo apretado. Y ahí hay que mirar a los que mejor estén. No importa el lugar en el que jueguen o la edad que tengan. Hay que aprovechar a los que estén en un nivel importante".

Lasarte dice que tiene su propio estilo: "Yo soy adaptable. En algunos equipos tuve un paladar más fino y en otros no. No pretendo ser la copia de nadie. Admiro a otros entrenadores, pero me he forjado por mí mismo, he ido cambiando.... Estoy muy seguro, muy contento y muy motivado de llevar a cabo las facetas para que la gente se sienta identificada".

Respecto de algunos jugadores en particular, comentó: "A Luis Jiménez lo veo como un '9 y medio', como lo hizo Enzo Francescoli en su regreso a River. Es una posición interesante, se puede enganchar, define bien...".

Luego, indicó: "Alexis Sánchez marca pasillos muy buenos, tira diagonales, busca espacios vacíos. A veces necesitamos que baje a buscar, que venga a descargar o engancharse. No hay verdades absolutas, esto puede cambiar".

Finalmente, en referencia al debut en Copa América, aseveró: "Hay que jugar, yo qué sé... ¿cuál es el mejor rival? ¿Cuál es el más débil? No hay que ser orgulloso, ni creer que todos son mejores que nosotros. Hay que mostrar los dientes. Chile ya demostró estar preparado. Hay valores importantes para demostrar eso".

