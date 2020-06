Mark González celebra el título de Liverpool y cuenta una increíble historia de Steven Gerrard: "Cuando niño casi pierde un pie"

Liverpool está de fiesta, porque el histórico club inglés ganó por primera vez la Premier League, y el logro también se celebra en Chile, porque el ex jugador de los Reds Mark González se suma a, carnaval.

El zurdo jugó entre 2006 y 2007 con el equipo de Anfield y no olvida sus colores, porque en diálogo con Deportes en Agricultura destacó el éxito de los pupilos de Jürgen Klopp.

"Ha sido un tema siempre eso (la sequía de títulos), porque Liverpool es uno de los equipos que más torneos internacionales había ganado, siempre ha sobresalido en ese sentido, pero nunca había ganado la liga local, obviamente era un tema y una deuda que estaba pendiente. Es un premio más que merecido al equipo y para toda la gente que tuvo esa paciencia que tuvo, y apoyó en las buenas y en las malas", comentó el Chico Mark en la emisora.

Mark González ganó un título en su estadía en Liverpool - Getty

Pero eso no fue todo, porque el ex seleccionado nacional recordó a su ex capitán, Steven Gerrard, de quien además comentó una anécdota que leyó en su libro y que luego compartió junto a él.

"Era muy buena onda, soy muy malo para acordarme de anécdotas. Gerrard es una gran persona, es inglés, un poco más callado, pero muy buena onda, un líder siempre dentro y fuera de la cancha y siempre está ahí para ayudar", sostuvo.

"Me puse a leer su libro y llegué a una parte donde él contaba que él casi pierde el pie cuando chico, porque le quedó la pelota en una ligustrina y justo ahí había un rastrillo, y él le pegó un puntete a la pelota y le quedó enterrado el pie… Luego le conté en el camarín (para un partido de históricos) que estaba leyendo el libro y le pregunté por la situación, se rió y me mostró la cicatriz y me contó la historia en persona, eso fue muy lindo", agregó Mark González.

Mark González alcanzó a celebrar un título con Liverpool, fue en su llegada al club y fue parte de la victoria en la Community Shield de 2006.